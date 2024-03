Campi Flegrei: lunedì parte analisi di vulnerabilità edifici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività sarà condotta da squadre di tecnici, muniti di badge identificativi, coordinate dal Dipartimento della Protezione civile nazionale, in raccordo con la Regione Campania e con il supporto dei Comuni interessati. Ai sopralluoghi seguiranno procedure informatizzate per la raccolta dei dati sulle caratteristiche costruttive e strutturali degli edifici. "La ricognizione – ha dichiarato l'assessore Cosenza - avverrà attraverso sopralluoghi a vista condotti all'esterno di ogni edificio, le squadre dei tecnici nella maggior parte dei casi non avranno necessità di entrare e quindi i cittadini potranno anche non accorgersi del loro passaggio". "In ogni caso, se sarà necessario l'ingresso negli edifici, invitiamo la cittadinanza ad agevolare questa importante attività di ricognizione. Al termine di questa prima fase di sopralluoghi – ha concluso Cosenza – sarà realizzata una mappa di sintesi che evidenzierà le aree più vulnerabili per le quali i cittadini interessati potranno richiedere, successivamente, ulteriori approfondimenti tecnici sui singoli edifici". (Ren)