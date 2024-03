Covid: in aumento del 6 per cento nuovi casi, in calo numero decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella settimana compresa tra il 14 e il 20 marzo 2024 si registrano 783 nuovi casi positivi di Covid-19 con una variazione di +6,1 per cento rispetto alla settimana precedente mentre i morti sono in calo del 36,6 per cento (26). E' quanto riporta il bollettino settimanale Covid-19 del ministero della Salute, secondo cui resta stabile il tasso di occupazione in terapia intensiva, pari allo 0,3 per cento (27 ricoverati) al 20 marzo. Sempre nel periodo preso in esame, resta stabile all'1,4 per cento anche il tasso di occupazione in area medica (839 ricoverati). (Rin)