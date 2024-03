Turismo: Santanchè, ci avviciniamo a Pasqua a ritmo sostenuto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi la metà delle prenotazioni aeree internazionali verso l’Italia ha come destinazione il Centro (Roma in primis), seguito dal Nord-Ovest (in particolare Milano). I passeggeri domestici si distribuiscono tra il Nord-Ovest, il Centro e le isole (Catania in testa). A febbraio il Colosseo si conferma l’attrazione turistica italiana più ambita con quasi 2,1 milioni di ricerche (+98 per cento rispetto al 2023). Piazza Navona, la Galleria Borghese e il Parco nazionale del Vesuvio sono rispettivamente la piazza, il museo e il parco naturalistico più ricercati dagli utenti. Tra le chiese spicca per distacco il Duomo di Milano con oltre un milione di ricerche (+322 per cento rispetto al 2023). Rispetto ai mesi precedenti si osserva come alcune attrazioni della città di Torino abbiamo suscitato l’interesse dei turisti rientrando tra i luoghi più ricercati: piazza Castello - che segna l’incremento più rilevante (+643 per cento rispetto al 2023) - e il Museo Egizio. (Rin)