Camorra: Carfagna (Azione), un dovere rilanciare ogni giorno messaggio Don Diana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trent'anni fa, il 19 marzo 1994, la camorra uccideva a Casal di Principe don Peppe Diana ma non ne spegneva la voce, non ne cancellava la storia e gli insegnamenti". Lo scrive sui social Mara Carfagna, presidente di Azione, che aggiunge: "Il suo brutale assassinio, dopo anni di coraggiosa battaglia a difesa della sua terra e della sua gente, innescò anzi quella rivolta culturale e morale che rappresentò la grande sconfitta dei clan. Ricordare don Diana è un dovere, oggi e sempre. Ma soprattutto è un dovere raccogliere e rilanciare ogni giorno, con i fatti, il suo messaggio di libertà, di giustizia, di speranza, contro la prepotenza mafiosa. Tenere vivo il suo enorme esempio di impegno civile, oltre che religioso, è l'unico modo - conclude Carfagna - per meritare il suo sacrificio". (Rin)