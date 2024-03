Camorra: Sisto, ce la mettiamo tutta per rendere onore a Don Diana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo giorno, trent'anni fa, un brutale agguato di camorra strappò la vita a Don Giuseppe Diana. Sacerdote di frontiera, in una terra ferita e difficile, che pagò con la propria vita l'impegno del contrasto ad una criminalità violenta e odiosa. La sua figura e il suo sacrificio sono immagini vive, che parlano a tutti gli italiani. Ai cittadini, perché il rifiuto delle mafie deve essere un fondamento della nostra società, e agli attori istituzionali, tutti, affinché non venga mai meno l'impegno per combattere le organizzazioni malavitose". Lo dichiara il viceministro della Giustizia e senatore di Forza Italia Francesco Paolo Sisto che aggiunge: "In questi trent'anni, il fenomeno ha spesso cambiato pelle, dinamiche, protagonisti. Lo sforzo di chi governa e di chi legifera deve essere quello di accompagnare l'attività delle Forze dell'Ordine e degli inquirenti mettendo in campo strumenti normativi efficaci. Da parte nostra ce la mettiamo e ce la metteremo tutta, anche per rendere onore a lui e a tutti i caduti per mano della mafia", conclude. (Rin)