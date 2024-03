© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “'Per amore del mio popolo, non tacerò': 30 anni fa queste parole e la lotta per riscattare la sua comunità costarono la vita a don Giuseppe Diana, trucidato dalla camorra nella sua chiesa a Casal di Principe. Il suo ricordo e la sua testimonianza vivono in tutti noi". Lo scrive su X il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. (Rin)