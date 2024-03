Napoli: clan introducevano telefoni e droga in più carceri grazie a rete specializzata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indagine è nata a seguito di una sparatoria verificatasi il 19 settembre del 2021 all’interno del carcere di Frosinone. Cercando di capire come e chi avesse introdotto la pistola in carcere (l’arma era stata portata in cella mediante un drone), le forze dell’ordine hanno scoperto “una struttura criminale in grado di garantire l’approvvigionamento di apparecchi telefonici, sia smartphone che piccoli cellulari, nonché di rilevanti quantità di stupefacente in molteplici strutture penitenziarie, anche ospitanti detenuti classificati di massima sicurezza, dislocate in tutta Italia”. Le strutture carcerarie sulle quali la procura ha registrato movimenti e interessi da parte dei clan sono quelle di Frosinone, Napoli - Secondigliano, Cosenza, Siracusa, Lanciano, Augusta, Catania, Terni, Rovigo, Caltanissetta, Roma-Rebibbia, Avellino, Trapani, Benevento, Melfi, Asti, Saluzzo, Viterbo e Sulmona. Le investigazioni hanno poi permesso di identificare in C.A., classe ’72, la persona in grado di apportare modifiche costruttive ai droni che permettessero di sorvolare anche aree militari sopportando un maggior peso in volo. Le analisi tecniche sui droni caduti in sequestro, delegate al Reparto indagine tecniche del Raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, hanno permesso di confermare tali manipolazioni realizzate sugli apparati a pilotaggio remoto. (Ren)