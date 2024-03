Napoli: Cantalamessa (Lega), fare sì che Zes unica diventi opportunità concreta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’auspicio di Giosy Romano, Commissario straordinario di Governo per la Zes Campania, è “che l’allargamento dei confini possa generare, in breve tempo, i medesimi effetti avuti in Campania dalla Zes regionale che ha prodotto 135 nuovi insediamenti industriali con un indotto in termini occupazionali di 8mila nuovi addetti per un totale di investimenti pari a 3 miliardi di euro”. Per Riccardo Guarino, rappresentante della Presidenza del Consiglio per la Zes Campania, “il passaggio da Zes regionale a Zes unica rappresenta un’opportunità storica. Occorre proseguire il buon lavoro fatto finora, cercando di snellire alcuni processi ed evitare dubbi sull’interpretazione della territorialità. Il Sud può attrarre investitori, può sviluppare impresa e può creare nuovi posti di lavoro”. Importante apertura da parte del coordinatore della Struttura di missione Zes capitolina, Antonio Caponetto, il quale durante il suo intervento ha manifestato l'intenzione di coinvolgere le varie categorie professionali e altre istituzioni interessate nel progetto Zes, al fine di assicurare la continuità con il precedente sistema Zes. Tale coordinamento mira a garantire che il nuovo sistema di autorizzazione unica per le imprese possa favorire rapidamente e in modo certo lo sviluppo di nuove attività produttive nelle regioni meridionali. La Struttura Centrale lavorerà in stretta collaborazione con i comuni, senza alcuna intenzione di sovrapporsi a essi, ma con l'obiettivo di generare un positivo impulso di sviluppo insito nel progetto dell'area Zes unificata. (segue) (Ren)