Imprese: Deloitte, Italia sopra la media Ue per presenze femminili nei CdA (3)

- Il netto aumento della presenza femminile nei board, però, non si è accompagnato a una crescita del numero di donne che ricoprono il ruolo di Ceo e Cfo, che in Italia si ferma rispettivamente al quattro per cento e al sei per cento – percentuali inferiori sia alla media globale (6 per cento e 17,6 per cento) sia a quella europea (7,3 per cento e 16,6 per cento). Il Codice di Corporate Governance, la Legge Golfo-Mosca e i Principi OECD/G20 sulla Corporate Governance, dunque, hanno garantito all'Italia una rappresentanza equa all'interno dei Comitati delle Quotate, ma non è stata in grado di influire su una maggiore rappresentanza femminile tra gli Amministratori Delegati e i Direttori Finanziari. Analizzando la presenza femminile nelle 116 aziende del campione italiano, emerge che i settori che hanno raggiunto le più alte percentuali di donne nei CdA sono 'Energy and Resources' e "Financial Services". Con un rapido avanzamento nell'arco di pochi anni, il settore 'Energy and Resources' è passato dal 29,3 per cento del 2018 al 45 per cento del 2023, mentre il comparto del "Financial Services" è passato dal 29,2 per cento del 2018 al 42,1 per cento del 2023. Nel 2023 nel settore 'Technology, Media & Telecommunications' le quote rosa sono arrivate al 40,9 per cento, nel 'Manufacturing' sono il 40,5 per cento, mentre nel comparto 'Consumer Business' la percentuale è arrivata al 39,4 per cento. Nel 2023 le donne hanno occupato meno di un quarto dei posti nei CdA a livello globale (23,3 per cento): una quota ancora limitata ma che, segna un aumento di 3,6 punti percentuali rispetto al 2022. Inoltre, a livello globale, la percentuale di donne che presiedono un CdA è quasi tre volte inferiore alla percentuale di donne presenti nei CdA, con solo l'8,4 per cento dei board di tutto il mondo presieduti da donne. (segue) (Com)