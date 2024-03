Imprese: Deloitte, Italia sopra la media Ue per presenze femminili nei CdA (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando si tratta dei ruoli esecutivi più alti, poi, la rappresentanza femminile diminuisce ulteriormente: solo il 6 per cento dei CEO nel mondo sono donne, con un aumento solo dell'uno per cento rispetto al 2022. Al ritmo attuale, la parità globale per gli amministratori delegati non verrebbe raggiunta prima del 2111, ovvero tra quasi 90 anni. A livello europeo la percentuale di donne che siede nei Cda è pari al 33,8 per cento, mentre il numero di Presidenti dei Consigli di amministrazione è arrivato all'11 per cento. I Ceo donna sono, nel 2023, il 7,3 per cento, mentre le Cfo sono arrivate a rappresentare il 16,6 per cento del totale. In diversi Paesi il "soffitto di cristallo" nei CdA è stato infranto grazie a una legislazione che prevede delle quote, come nel caso del Belgio e dei Paesi Bassi, dove sono previste quote minime del sesso sottorappresentato pari al 33 per cento, e come nei casi di Francia, Norvegia e Italia, che hanno fissato quote al 40 per cento. "In diversi Paesi le quote hanno aiutato a spingere in alto l'asticella della rappresentanza femminile minima, ma bisogna ricordare che questi non sono l'unico veicolo di progresso. Ci sono altre iniziative a livello normativo ed associativo, come l'uso di obiettivi e di informativa, che hanno favorito i progressi", commenta Perfetti. "Ad esempio, nel Regno Unito e in Australia, le donne oggi occupano più di un terzo dei posti nei Board. E anche se non esiste un numero magico di posti nei CdA che un singolo amministratore dovrebbe ricoprire, i dati a livello geografico mostrano che il movimento per aumentare la diversità di genere nei CdA non ha causato un 'overboarding' come alcuni avrebbero potuto temere". (Com)