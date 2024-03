Napoli: a Ercolano incontro con studenti su educazione e legalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta di una data simbolica, il 21 marzo, primo giorno di primavera, di rinascita e di vita che si rinnova, ma anche Giorno della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Da sempre l'Ic3 di Ercolano è in prima linea contro la dispersione scolastica e la povertà educativa attraverso programmi per la legalità e la sensibilizzazione per fornire ai ragazzi strumenti di difesa per renderli consapevoli. "La scuola sta cambiando, si evolve e prova a dare risposte agli innumerevoli interrogativi dei giovani – ha commentato la dirigente scolastica Laura Patrizia Cagnazzo - Non è sempre facile per gli adolescenti trovare la chiave di volta ai loro interrogativi, così, a volte, non è difficile 'cadere' in un loop esistenziale negativo, causando disagio, devianza, disturbi alimentari, depressione. Le nuove generazioni, che vivono nelle periferie hanno bisogno di stimoli, di vedere il mondo con uno 'sguardo lungo', devono imparare a confrontarsi con una realtà in continua evoluzione, che si avverte come eco venire dal fuori". "Il nostro istituto De Curtis Ungaretti - ha aggiunto - cerca di intercettare e leggere i sintomi del malessere, proviamo a prevenire, piuttosto che curare, allora proponiamo temi di riflessione, li impegniamo a stimolare anche la loro curiosità, perché conoscere e sapere, informarsi aiuta a consolidare la sicurezza del sé. Confrontarsi significa condividere e metabolizzare, significa non sentirsi soli, ma compresi. I nostri incontri formativi con figure di spicco della cultura, della società civile, della giustizia, dello sport o del teatro, uomini e donne che sanno parlare al cuore e alla mente dei ragazzi, rappresentano momenti significativi per la loro apertura verso il futuro". L'incontro del 21 marzo con le istituzioni è, in ordine cronologico, il terzo dal 2022: "Un appuntamento fisso che, come comunità educante, abbiamo deciso di programmare per dare un senso e uno scopo al nostro lavoro di educatori – ha concluso la Preside Cagnazzo - Affrontiamo il mondo insieme a loro, anche noi adulti stiamo sperimentando un cambiamento esponenziale in una globalizzazione disordinata e segnata da problemi enormi e complessi: guerre, fame, minacce dalla rete, fake, mercificazione sessuali, strumentalizzazioni di ogni genere, perdita di quei valori universali che hanno contraddistinto da sempre l' umanità. La scuola sta dalla parte dei ragazzi". (Ren)