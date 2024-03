Campania: De Luca, vicini a Decaro, Bari offesa da inizitive governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha rivolto, mediante i social network, un messaggio pubblico di solidarietà al sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro dopo la decisione del ministero dell'Interno Matteo Piantedosi di inviare la commissione d'accesso al Comune di Bari per verificare se ci sono i presupposti per lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. "Caro Antonio, voglio inviarti in questo momento un saluto affettuoso e riconfermarti i miei sentimenti di amicizia e l’apprezzamento per il tuo lavoro di sindaco e di presidente dell’Anci - ha scritto De Luca -. Colgo l’occasione per inviare un saluto affettuoso e cordiale alla città sorella di Bari, offesa in questo momento da iniziative che non meritano commento". (Ren)