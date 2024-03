Sanità: Zangrillo, oggi incontro con sindacato per rinnovo contratti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Novità nel comparto sanità sul fronte del rinnovo dei contratti. Le ha annunciate il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a margine della partecipazione alla cerimonia di insediamento del Consiglio delle bambine e dei bambini all'istituto comprensivo Milani a Caivano. “Oggi abbiamo il primo incontro con le organizzazioni sindacali sul comparto sanità. Ci eravamo impegnati ad aggredire, in termini di rinnovo dei contratti, quelli che consideriamo oggi quelli più emergenziali e più critici, quindi sicurezza e difesa, enti locali e sanità. Oggi pomeriggio alle 15 ci sarà il primo incontro sul tema sanità, stiamo concludendo l’atto di indirizzo per partire sugli enti locali”, ha detto. Zangrillo ha poi ricordato come il governo si sia mosso per coprire gli enormi vuoti di organico nella pubblica amministrazione provocata dal blocco del turn over. “Dal 2010 al 2020 abbiamo perso 300mila persone nella pubblica amministrazione per il blocco del turnover - ha ricordato -. Però anche su questo mi sento fiducioso perché abbiamo avviato un percorso di rafforzamento della pubblica amministrazione sia centrale che degli enti territoriali. Nel 2023 abbiamo inserito 170mila persone e abbiamo un impegno analogo per i tre anni a venire. Nel passato c'è stato un impoverimento dal punto di vista quantitativo, ma stiamo recuperando e lo stiamo facendo anche aggiornando le nostre procedure concorsuali”.(Ren)