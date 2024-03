Caivano: Zangrillo, partire da bambini per garantire futuro diverso a territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi a Caivano "abbiamo fatto un passo fondamentale perché, se vogliamo garantire un futuro diverso a questo territorio, dobbiamo partire proprio dalle nuove generazioni". Con queste parole il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha commentato l'iniziativa dell'insediamento del Consiglio di 24 bambine e bambini che parteciperanno alla vita della loro comunità. "Abbiamo fortemente voluto questo coinvolgimento delle bambine e dei bambini e abbiamo trovato nelle istituzioni scolastiche sensibilità e piena disponibilità - ha aggiunto Zangrillo che ha partecipato alla cerimonia di insediamento del baby Consiglio -. Siamo chiamati, infatti, a mettere in campo azioni articolate per recuperare questo territorio al controllo dello Stato, e lo stiamo facendo con azioni concrete, dall’avvio del Tavolo per il rilancio economico alle iniziative per il rafforzamento dell’Ente comunale. In questo ambito, un passaggio ineludibile è quello di non dimenticarci di chi, tra qualche anno, avrà la responsabilità di gestire questi luoghi: è dalla scuola che deve partire la diffusione della cultura della fiducia nelle istituzioni e del rispetto delle regole. Questa giornata mi fa guardare con ottimismo al futuro, perché penso che stiamo facendo i passi giusti”. (Ren)