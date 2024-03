Caivano: insediato Consiglio di bambine e bambini con ministro Zangrillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Caivano riparte anche dai bambini, e dalle loro proposte, per costruire un rinnovato senso di comunità e produrre un cambiamento positivo nella vita cittadina. Da oggi, Giornata internazionale della felicità, il rilancio della cittadina può contare infatti sulle idee del Consiglio delle bambine e dei bambini, che si è riunito per la prima volta alla presenza del ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo. Eletti lo scorso 5 marzo da circa 800 piccoli votanti, i suoi 24 componenti (12 bambine e 12 bambini) hanno approvato le prime due deliberazioni. Il progetto coinvolge gli alunni delle classi IV e V della scuola primaria per i quattro Istituti Comprensivi presenti sul territorio comunale (“Cilea – Mameli”, “De Gasperi”, “S.M. Milani” e “Parco Verde”). L’obiettivo è di accrescere in loro la consapevolezza dei meccanismi istituzionali per esprimere esigenze e proposte volte a migliorare il futuro del proprio territorio, facendo un’importante esperienza di partecipazione e cittadinanza attiva. L’iniziativa è parte del piano di interventi a favore della comunità di Caivano e per il rafforzamento della capacità amministrativa realizzato dal Dipartimento della funzione pubblica, in attuazione del dl n. 123/2023, in condivisione con il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell’Interno, il commissario di Governo per il risanamento e la riqualificazione, Fabio Ciciliano, e la Commissione straordinaria, composta da Filippo Dispenza, Simonetta Calcaterra e Maurizio Alicandro, per la guida del Comune, dove è attivo dallo scorso autunno il team di professionisti delle Funzione pubblica e di Formez messo a disposizione per il supporto ai servizi erogati dall’amministrazione. (segue) (Ren)