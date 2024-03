Caivano: insediato Consiglio di bambine e bambini con ministro Zangrillo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la cerimonia di insediamento, che si è svolta presso l’Auditorium dell’Istituto “S.M. Milani” e che ha avuto come slogan “Io conto, io decido. Piccole voci, grandi progetti”, il Consiglio delle bambine e dei bambini ha approvato due delibere: una sulla istituzione della Giornata del gioco, da festeggiare il 28 maggio di ogni anno anche nella città di Caivano, e l’altra relativa agli interventi di riqualificazione della Villa “Falcone e Borsellino”. Le delibere, illustrate da quattro consiglieri rappresentativi delle diverse scuole coinvolte, sono state consegnate dalla presidente e dalla vicepresidente – neoletti all’avvio dei lavori del Consiglio – al ministro Zangrillo, chiedendo un impegno concreto per la loro realizzazione. Le bambine e bambini del Consiglio continueranno a incontrarsi con cadenza regolare e potranno esprimere pareri e istanze alle Amministrazioni in materia di ambiente, sicurezza, educazione civica, rispetto e solidarietà, educazione alla salute e all’alimentazione, aggregazione, scambi culturali e gemellaggi, gioco e tempo libero, disabilità, sport, cultura e spettacolo, felicità. Alla giornata, oltre ad autorità e rappresentanti delle istituzioni locali tra cui il sindaco della Città metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi e il prefetto di Napoli Michele di Bari, hanno partecipato i neoassunti presso il Comune di Caivano in esito alle procedure concorsuali realizzate nell’ambito del piano di interventi. Il ministro Zangrillo ha inoltre potuto visitare le attività di laboratorio delle scuole coinvolte. (Ren)