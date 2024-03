Camorra: Mattarella, Don Giuseppe Diana testimone di speranza ed educatore alla libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono trascorsi trent’anni dal giorno in cui i camorristi assassini uccisero vigliaccamente Don Giuseppe Diana nella sacrestia della chiesa dove si preparava a celebrare la Messa. Volevano far tacere una voce scomoda che, senza timore, si ribellava al giogo delle mafie. Un testimone di speranza, educatore alla libertà, punto di riferimento per i giovani e le persone oneste di Casal di Principe". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una nota del Quirinale a 30 anni dall'assassinio di Don Giuseppe Diana.(Rin)