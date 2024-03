Napoli: quattro associazioni per migliorare attuazione Por Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contribuire a migliorare policy e strumenti regionali finanziati dal Programma operativo Fesr a vantaggio del sistema produttivo campano. È questo l’obiettivo dell’Associazione temporanea di scopo (Ats), con la quale per la prima volta quattro Associazioni di categoria – Confapi, Confcommercio, Confindustria e Claai – si sono unite per realizzare un progetto finalizzato alla migliore attuazione del Programma. Finanziato a valere sulle risorse Fesr Campania 2021-2027 (Priorità 6 Assistenza tecnica. Manifestazione per l'individuazione di proposte progettuali atte alla realizzazione di interventi di rafforzamento della capacità dei membri del partenariato economico e sociale-Pes di contribuire alla migliore attuazione del Programma), il progetto punta a valutare i livelli di efficacia degli strumenti dedicati al sistema produttivo regionale, verificare i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di riferimento, individuare le buone pratiche e, al contempo, le eventuali criticità riscontrate nel corso dell’attuazione, per capitalizzare le esperienze della programmazione 2014-2020 e, ove necessario, suggerire azioni correttive per riorientare le policy a vantaggio del sistema produttivo campano nella programmazione 2021-2027. Un Gruppo di lavoro, coordinato dal capofila Confindustria Campania, opererà con finalità sia operative che strategiche. Monitorando programmi, interventi e stati di avanzamento, sistema di governance e procedure di gestione e controllo. Supporterà, inoltre, il processo di decision making, con indicazioni di policy nel medio periodo, e puntando al potenziamento delle competenze orientate alle strategie di sviluppo regionale.(Ren)