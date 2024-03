Napoli: Cantalamessa (Lega), fare sì che Zes unica diventi opportunità concreta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili esprime il suo pieno sostegno al coordinatore Caponetto nell'assicurare che il sistema Zes, con gli adeguati miglioramenti, possa effettivamente supportare le imprese del Mezzogiorno. È essenziale - ha affermato Antonio Repaci, consigliere nazionale del Cndcec con delega alla finanza agevolata - intervenire per far recepire alla classe politica la necessità di aumentare i finanziamenti e di concedere tempi più lunghi per la realizzazione degli investimenti. Le imprese hanno bisogno di un adeguato periodo di tempo per pianificare e attuare gli investimenti, utilizzando in maniera efficace i vantaggi offerti dalla Zes unificata. Si tratta di una sfida che dobbiamo affrontare tutti insieme”. Angela Fragnelli, presidente Commissione Finanza agevolata e Pnrr dell’Odcec di Napoli, dal canto suo, ha evidenziato che “il lavoro del commercialista è insostituibile, è il consulente strategico che consente alle aziende di accedere agli strumenti di finanza agevolata. Il nostro compito è quello di informare l’azienda e metterla in condizioni di poter utilizzare questo strumento nel miglior modo possibile”. Nel corso dei lavori ha portato la sua testimonianza anche Felice Granisso (ceo TeaTek). Le conclusioni sono state affidate a Nunzio Strazzullo (commissione nazionale Finanza agevolata del Cndcec). (Ren)