Campania: asse Usa-Napoli, incontro sulle occasioni per i giovani (2)

- "La diplomazia degli Stati Uniti attribuisce una importanza centrale alla valorizzazione di questo territorio e al rapporto con le nuove generazioni in Italia. – ha spiegato Tracy Roberts-Pounds – Il nostro impegno si concretizza nella promozione di programmi di scambio, come le borse del programma Fulbright, per lo studio negli Usa, e l'International visitor leadership program, il più importante programma di scambio professionale del Dipartimento di Stato. Ma anche in una serie di iniziative in atto direttamente sul territorio". "In collaborazione con l'Università Federico II, abbiamo creato l'Academy for women entrepreneurs, che guiderà le partecipanti nella realizzazione dei loro progetti imprenditoriali e nella creazione di un network. È poi noto che imprese statunitensi del calibro di Apple, Cisco e Micron hanno collaborato, con le imprese italiane, all'attrattività del polo tecnologico di San Giovanni a Teduccio. Allo stesso modo – ha concluso la console Roberts-Pounds – evidenzio la crescita del settore aerospaziale in Campania, attenzionata e rafforzata dagli investimenti di aziende americane". "La console Roberts-Pounds ha ringraziato il Rotary Club Napoli Nord per la proposta, in valutazione, di diventare nostro socio onorario. Ma intendiamo fare molto di più: siamo già al lavoro per strutturare un piano pluriennale di collaborazione con il Consolato, che aiuti a diffondere la conoscenza delle numerose opportunità che la Sede Diplomatica statunitense a Napoli offre ai nostri giovani, alle start up e agli ecosistemi e comparti innovativi e sostenibili", ha commentato in chiusura il presidente Francesco Tavassi. (Ren)