Napoli: giovedì incontro su "Narrazioni per chi va in metropolitana"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo appuntamento alla Fondazione Ezio De Felice, nella splendida cornice del Teatro di Palazzo Donn'Anna (Largo Donn'Anna, 9) giovedì 21 marzo, alle 16.30, per la rassegna Narrare il patrimonio museale, con Andrea Grimaldi e Filippo Lambertucci, professori in Architettura degli Interni presso il Dipartimento di Architettura e progetto della Sapienza, che parleranno della Stazione/Museo della metro San Giovanni a Roma, un viaggio attraverso la storia nella prima stazione-museo della città capitolina, un unicum nel suo genere. L'incontro, dodicesimo della rassegna, dal titolo "Prossima stazione: Archeologia. Narrazioni per chi va in metropolitana", sarà introdotto da Marina Colonna, Presidente della Fondazione Ezio De Felice, mentre le conclusioni saranno affidate a Nadia Barrella, docente del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e a Gioconda Cafiero, docente del Dipartimento di Architettura dell'Università degli studi di Napoli Federico II. La recente trasformazione delle stazioni delle linee metropolitane di Roma rappresenta un importante passo verso la creazione di spazi urbani più significativi e ricchi di identità. (segue) (Ren)