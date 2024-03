Sicurezza: Polizia, misure cautelari per due minori per radicalismo suprematista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indagine - in Italia condotta dalle Digos di Torino e Salerno, unitamente ai Centri operativi sicurezza cibernetica di Torino e Napoli, diretta dalle Procure per i minorenni di Torino e Salerno, con il coordinamento della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo e, per i profili di carattere operativo, della Direzione centrale della Polizia di prevenzione e del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni - ha consentito di smantellare un network estremista all'interno del quale venivano diffusi contenuti antisemiti, xenofobi e apologetici del nazismo. Sulle chat, contraddistinte da una forte proiezione alla violenza nonché dal ricorso ai simbolismi d'area tra cui la svastica, la "skull mask" e il "sole nero", erano stati pubblicati veri e propri manuali per l'attacco e il sabotaggio delle infrastrutture critiche nonché istruzioni per la fabbricazione di armi, in particolare ordigni, bombe molotov e sostanze chimiche corrosive. In questo contesto virtuale, gli internauti hanno mostrato inclinazione all'odio, rendendosi disponibili anche a commettere reati nel nome delle ideologie professate e a colpire ebrei, musulmani e chiunque fosse considerato di "razza inferiore", coltivando un vero e proprio "culto" verso suprematisti resisi responsabili di gravi attentati terroristici, come la strage di Utoya (Norvegia) del 2011 e quella di Christchurch (Nuova Zelanda) del 2019. (Rin)