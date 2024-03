Napoli: a Ercolano incontro con studenti su educazione e legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Educazione e legalità": è il binomio imprescindibile su cui si sviluppa il nuovo appuntamento promosso dall'istituto comprensivo "De Curtis – Ungaretti di Ercolano". L'evento, in programma domani, giovedì 21 marzo alle ore 9.30, presso la Sala Teatro dell'Ic3 (Padiglione B – primo piano, via Viola 20, Ercolano) si inserisce in un'ampia progettualità portata avanti dalla Scuola per proporre modelli positivi che possano ispirare i giovani. "Dalla parte dei ragazzi, contro ogni forma di disagio e devianza giovanile", è il titolo della giornata di sensibilizzazione con la presenza straordinaria dell'assessore all'Istruzione della regione Campania, Lucia Fortini, che si concentrerà sulle nuove frontiere dell'educazione, in dialogo con il dirigente scolastico Laura Patrizia Cagnazzo. Parteciperanno all'incontro anche il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto e l'assessore comunale Carmela Saulino che interverranno sugli impegni dell'Ente per le politiche giovanili. Si parlerà di edilizia scolastica con l'avvocato Luigi Luciani, per poi lasciare spazio alla voce diretta dei ragazzi. Il secondo panel affronterà il tema dei rischi e delle responsabilità dei minori, tra storie di vita reale e il dibattito con il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Torre del Greco, il maggiore Francesca Romana Ruberto. Le conclusioni saranno affidate a Valter Brunetti, sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli e referente del Centro studi Livatino, con un focus su famiglie e sistema di giustizia minorile ed imputabilità. (segue) (Ren)