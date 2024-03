Sicurezza: Polizia, misure cautelari per due minori per radicalismo suprematista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito del contrasto al fenomeno del radicalismo online di matrice suprematista e neo nazista nel nostro Paese, l'attività investigativa delle Digos e della Polizia postale aveva portato alla perquisizione nei confronti di due minorenni, transitati inizialmente all'interno del network e in seguito fuoriusciti per aderire a un altro gruppo Telegram di medesima matrice. Dall'ulteriore sviluppo dell'attività di indagine – riferisce una nota della Polizia di Stato – sono emersi nuovi elementi a carico dei due indagati in merito alla concreta pericolosità della loro propaganda, all' "ossessione" per gli attentati di natura suprematista, al "fastidio" per gli immigrati nonché all'avversione per gli ebrei. Pertanto, i Tribunali per i minorenni di Salerno e Torino hanno disposto due misure cautelari della "permanenza in casa" dei giovani internauti, eseguite dalla Polizia di Stato nella giornata odierna. Il 9 novembre 2023 la Polizia di Stato ha partecipato ad una vasta operazione internazionale di polizia coordinata dalle Agenzie Eurojust e Europol, che ha permesso di smantellare un network di internauti denominato "Sturmjager Division", attivo in almeno in sei Paesi europei (Belgio, Lituania, Croazia, Romania, Germania ed Italia), pronti a commettere in ogni momento atti violenti. (segue) (Rin)