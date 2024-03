© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:COMUNERiunione del Consiglio comunale. Nell'ora precedente si svolgerà il question time. Sede del Consiglio comunale in via Verdi - Napoli (ore 10).REGIONEIncontro con il presidente della Giunta Regionale della Campania, Vincenzo De Luca e la consigliera regionale Vittoria Lettieri sul tema "Una svolta sull’Ambiente”. Teatro Italia - Acerra (ore 17).Prende il via il 'giro' della Campania e del sociale: il garante dei diritti delle persone con disabilità Paolo Colombo della Regione Campania, incontra le associazioni di volontariato, le persone con disabilità e le loro famiglie. Ex Caserma Sacchi, via S.Gennaro - Caserta (ore 17).VARIECerimonia di insediamento del Consiglio delle bambine e dei bambini alla presenza del ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo: Il Consiglio, riunito per la prima volta, discuterà due proposte di delibera, sulla istituzione della giornata del gioco e sulla riqualificazione della piazza Falcone Borsellino. Alle ore 12.30 circa punto stampa del ministro Zangrillo. Auditorium Istituto comprensivo Milani - Caivano (ore 10.30).Conferenza stampa di presentazione del Dossier statistico sull'Immigrazione, realizzato dal centro studi e ricerche Idos. Con il segretario generale Fai Cisl Napoli Francesco Fattoruso e la segretaria Cisl Napoli Melicia Combierati. Segue una tavola rotonda con l'assessore al Welfare e Immigrazione del Comune di Napoli Luca Trapanese, Luca di Sciullo presidente del Centro Studi e ricerche Idos. Conclude il segretario generale Fai Cisl nazionale Onofrio Rota. Albergo dei Poveri /Palazzo Fuga - Napoli (ore 11).In occasione della Giornata internazionale delle felicità, torna in scena a Napoli "L'arte della Felicità": in scena "6 emozioni per pianoforte", del pianista, compositore e direttore d'orchestra Antonio Fres. Foqus Fondazione Quartieri Spagnoli in via Portacarrese a Montecalvario, 69 - Napoli (ore 21).(Ren)