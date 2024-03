Imprese: Deloitte, Italia sopra la media Ue per presenze femminili nei CdA

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia nel 2023 nei Consigli di Amministrazione quattro poltrone su dieci sono state occupate da una donna. Una percentuale significativa (40,4 per cento), in netta crescita nell'ultimo decennio e che segna un significativo distacco rispetto alla media dei Paesi europei, fermi al 33,8 per cento, ma anche rispetto alla media globale, dove la percentuale di quote rose nei board si ferma al 23,3 per cento. È quanto emerge dalla ottava edizione di "Women in the boardroom: A global perspective", lo studio di Deloitte condotto su oltre 18 mila aziende in 50 Paesi che esplora la rappresentanza delle donne nei CdA. "In Italia, la quota di posti nei consigli di amministrazione occupati da donne è quasi raddoppiata negli ultimi dieci anni, raggiungendo oltre il 40 per cento nel 2023: si tratta di un significativo progresso in buona parte sostenuto dalla legislazione italiana sulle quote – la cosiddetta legge Golfo-Mosca – e dai requisiti del Codice di Codice di Autodisciplina", commenta Silvana Perfetti, Partner e People & Purpose Leader di Deloitte Consulting. "Analizzando la presenza femminile nei diversi ambiti, emerge chiaramente che i settori "Energy and Resources" e "Financial Services" sono quelli che hanno fatto più significativi progressi. Inoltre, è interessante notare che le donne sono sempre più presenti nei comitati dei consigli di amministrazione italiani e sono arrivate a ricoprire la maggior parte delle cariche sia nei comitati sia tra le posizioni di presidenza in quasi tutti i comitati italiani".(segue) (Com)