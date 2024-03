Imprese: Deloitte, Italia sopra la media Ue per presenze femminili nei CdA (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se è vero che le donne in Italia presiedono i Consigli di amministrazione più spesso che negli altri Paesi europei (22 per cento) e del resto del mondo (8 per cento), è chiaro, d'altra parte, che rimane ancora molto lavoro da fare, soprattutto per quanto riguarda le posizioni di vertice", aggiunge Perfetti. "Nel nostro Paese, infatti, solo il 4 per cento degli Amministratori Delegati e solo il 6 per cento dei Direttori Finanziari è donna. Dunque, se è vero che la percentuale di donne che ricoprono ruoli di rilievo nei board è aumentata sensibilmente, per raggiungere una piena parità di genere nelle aziende nei prossimi anni dovremo vedere anche più donne ai vertici aziendali italiani, comprese le posizioni di Ceo e Cfo". In Italia prosegue il trend di crescita del numero di donne presenti nei CdA: un numero che è progressivamente aumentato, passando dal 29,3 per cento del 2018 al 36,3 per cento del 2021, fino al 40,4 per cento del 2023. Segue la stessa tendenza, anche se con percentuali meno significative, il numero di Presidenti di CdA donna, passato dal 18,2 per cento del 2018 al 21,1 per cento del 2021 e arrivato al 22,6 per cento del 2023. Rispetto agli uomini, le donne hanno un'età media più bassa e anche un mandato medio più breve: nel 2023 tra i membri dei board le donne avevano un'età media di 56,1 anni mentre gli uomini avevano, in media, 59,5 anni. La durata media del mandato dei Presidenti dei CdA nel 2023 era di 5,5 anni per le donne e di 7,5 anni per gli uomini. (segue) (Com)