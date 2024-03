Caivano: mercoledì si insedia Consiglio bambine e bambini, c'è ministro Zangrillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 20 marzo, presso l’Auditorium dell'istituto comprensivo Milani di Caivano, è in programma la cerimonia di insediamento del Consiglio delle bambine e dei bambini alla presenza del ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo. “Io conto, io decido. Piccole voci, grandi progetti” è lo slogan della giornata, durante la quale i 24 bambini consiglieri eleggeranno presidente e vicepresidente. Il Consiglio, riunito per la prima volta, discuterà due proposte di delibera, sulla istituzione della giornata del gioco e sulla riqualificazione della piazza Falcone Borsellino. La cerimonia sarà allietata dalle note dell’Orchestra dell’Istituto Milani. Sono state invitate autorità e rappresentanti delle istituzioni locali. Alle ore 12.30 circa, il ministro Zangrillo incontrerà i giornalisti per un punto stampa. (Ren)