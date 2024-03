© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:REGIONEConferenza stampa di presentazione del programma delle Giornate Fai di Primavera in Campania 2024. Intervengono Aniello Cuciniello Capitano di Vascello comandante del Quartier Generale di Napoli e Michele Pontecorvo Ricciardi Presidente Regionale FAI Campania, Rosanna Romano Direttore Generale Politiche Culturali e Turismo della Regione Campania. Quartier generale Marina - Base Navale di Napoli Napoli, Via Acton 1 - Napoli (ore 11).VARIEConferenza stampa di presentazione dell'iniziativa "Fòre 'o cinema: il cineforum dei giovani per i diritti e la legalità", promosso dalla UIL e dalla UIL Scuola di Napoli e Campania insieme alle Aps Uniti e Adoc regionali. Con Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil di Napoli e Campania, Chiara Marciani, assessora alle politiche giovanili e al lavoro, del Comune di Napoli, Roberta Vannini, segretaria generale della UIL Scuola di Napoli e Campania, Camilla Iovino, presidente Uniti Aps. Uil Campania in varco Pisacane (interno porto) - Napoli (ore 12).Fondazione Pino Daniele Forever e Fondazione Santobono Pausilipon, in occasione del compleanno di Pino Daniele, tengono una conferenza stampa per presentare il progetto "Musica in corsia". Interverranno il direttore generale dell'Aorn Santobono-Pausilipon, Rodolfo Conenna; il direttore e il presidente della Fondazione Santobono-Pausilipon, Flavia Matrisciano e Anna Maria Ziccardi; Fabiola Sciabbarrasi, presidente della fondazione Pino Daniele Forever; Gianluca Isaia della omonima maison di abbigliamento e Raiz. Sala dello Scugnizzo dell'Ospedale Pausilipon, in via Posillipo 226 - Napoli (ore 12.30).(Ren)