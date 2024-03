Napoli: condannato a 20 anni killer del giovane Giogiò Cutolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 17enne L.B. è stato condannato a venti anni di reclusione per l'omicidio del giovane musicista Giovanbattista Cutolo, ucciso a Napoli, in piazza Municipio, il 31 agosto dello scorso anno, mentre cercava di fare da paciere in una lite scoppiata per uno scooter parcheggiato male. Il giudice per le indagini preliminari Umberto Lucarelli del Tribunale per i minorenni di Napoli ha accolto la richiesta avanzata dal pubblico ministero Francesco Regine. L'imputato aveva chiesto la messa alla prova ma l'istanza è stata respinta. (Ren)