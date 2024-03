Napoli: Nappi (Lega), con condanna killer Gigiò scritta pagina importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi con la condanna al massimo della pena possibile stante il rito abbreviato, inflitta al killer di Giogiò, è stata scritta una pagina importante per la parte sana della città, quella di cui sono figli e simbolo il musicista e Francesco Pio Maimone. Un abbraccio forte dall’intero Gruppo consiliare della Lega va a Daniela, a Franco e a Ludovica, genitori e sorella di Giogió, che con determinazione stanno conducendo una battaglia quotidiana per diffondere quei valori positivi di amore e bellezza cui Giogió ha ispirato la sua giovane vita. Al tempo stesso condanniamo con forza l’atteggiamento camorristico tenuto da alcuni familiari del 17enne condannato, le offese e le minacce rivolte all’indirizzo di parenti, amici e cittadini riuniti in sit-in per chiedere giustizia per Giovanbattista Cutolo. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine affinché i responsabili paghino anche per questo indegno episodio”. Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.(Ren)