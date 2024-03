Salerno: De Luca incontra delegazione Fos Prysmian Battipaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Vertenza Prysmian, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha incontrato una delegazione della Fos Prysmian di Battipaglia. "Ho ribadito il nostro impegno a garantire una prospettiva di lavoro allo stabilimento, oltre a tutte le misure di protezione sociale nella fase di transizione. Come Regione Campania siamo pronti a mettere in campo incentivi e agevolazioni per le imprese che investono e riassumono - ha scritto De Luca su Fb -. Ovviamente tocca al governo nazionale intervenire sulla situazione generale, evitando in primo luogo di ripetere gli errori fatti in passato, quando nel fare le gare per l’acquisto dei cavi e delle fibre non sono stati introdotti criteri per tutelare la qualità della produzione delle nostre imprese. Torneremo ad insistere col ministro Urso affinché sostenga l’ingresso di importanti aziende del settore dei cavi interessate ad investire per difendere e creare lavoro. Questa è la nostra priorità". (Ren)