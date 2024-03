Caserta: Costa (M5s), don Diana ci ispiri lotta contro ogni forma oppressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "cade il trentesimo anniversario della morte di Don Peppe Diana, il parroco di Casal di Principe che fu assassinato dalla Camorra nella chiesa dove doveva celebrare messa: aveva osato svelare gli intrecci tra clan e politica. Il suo coraggio nel denunciare la corruzione e la tirannia della Camorra resta un segno indelebile nel cuore di tutti noi e nella lotta per un mondo più giusto e più solidale. La vita di Don Diana rappresenta la testimonianza del potere del coraggio e della ricerca instancabile del bene. Sebbene la sua voce sia stata spinta al silenzio, il suo messaggio risuona ancora forte: 'Per amore del mio popolo non tacerò'. Che il suo spirito ci ispiri tutti, sempre, a continuare la lotta contro ogni forma di oppressione". Lo ha scritto sui social il vicepresidente della Camera dei deputati, Sergio Costa. (Ren)