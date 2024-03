Napoli: laboratorio musica e arte per piccoli pazienti dell'oncoematologia del Pausillipon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato presentato nella giornata di oggi il progetto "Musica in corsia", un laboratorio di musica e arte pensato per avvicinare i piccoli pazienti dell'oncoematologia pediatrica all'espressione del sé attraverso l'arte. Il progetto è stato presentato dalla Pino Daniele Forever no profit Ets, in collaborazione con la Fondazione Santobono Pausilipon. "Musica in corsia", con la realizzazione di una sala didattica e interattiva, si iscrive in un percorso già strutturato dall'azienda ospedaliera Santobono Pausilipon di musico-terapia, per offrire ai piccoli pazienti spazi, strumenti e competenze per esprimersi attraverso il suono e l'arte. Con il sostegno dei musicoterapisti, infatti, si creerà un luogo protetto in cui ogni bambino potrà sentirsi libero di comunicare, attraverso la musica, i sentimenti e gli stati d'animo che lo accompagnano nel percorso di cura. Un progetto work in progress che ospiterà, di volta in volta, anche artisti, musicisti e attori, per avvicinare i bambini a lunga degenza al mondo dell'arte, svilupparne le capacità e, soprattutto, per coltivare i loro sogni e guardare al futuro. Presente anche Raiz, cantante e attore di Mare Fuori che ha già assicurato che non farà mancare il suo sostegno. (segue) (Ren)