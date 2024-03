Napoli: domani presentazione giornate Fai di primavera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 19 marzo, alle ore 11, si terrà presso la Sala conferenze dell'Accademia dell'Alto Mare presso la sede del Quartier generale Marina – Base Navale di Napoli in via Acton, la presentazione riservata alla stampa del programma delle Giornate Fai di Primavera in Campania 2024. Interverranno: Aniello Cuciniello, capitano di Vascello comandante del Quartier generale di Napoli, Michele Pontecorvo Ricciardi, presidente regionale Fai Campania e Valentina Della Corte, delegata del rettore per le celebrazioni Unina 2024. Alla conferenza parteciperà con un saluto Rosanna Romano, direttore generale Politiche culturali e turismo della Regione Campania. Saranno presenti i rappresentanti delle delegazioni di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno e Napoli insieme ai delegati dei gruppi Fai di Aversa, Capri, Pozzuoli, Nola, Penisola Sorrentina, Vesuvio e del Gruppo Fai Ponte tra culture. In occasione della conferenza sarà possibile per i giornalisti visitare in anteprima alcuni luoghi della Base Navale che saranno aperti eccezionalmente al pubblico per le Giornate Fai di primavera. Le Giornate quest'anno si svolgeranno nel week end di sabato 23 e domenica 24 marzo, un'occasione straordinaria per visitare luoghi di importanza paesaggistica e storico-artistica del nostro territorio, alla scoperta di siti normalmente inaccessibili, poco noti o poco valorizzati.(Ren)