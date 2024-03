Napoli: domani sit-in per giovani uccisi Cutolo e Maimone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Napoli ricorda Francesco Pio Maimone e Giovanbattista Cutolo. Domani, martedì 19 marzo, davanti al Tribunale dei Minori, è stato indetto un sit-in in memoria di Giovanbattista Cutolo, mentre i genitori di Francesco Pio Maimone hanno chiesto al Comune che venga affissa una targa in ricordo del figlio, rimasto ucciso il 20 marzo 2023 a seguito di una lite in cui non c'entrava nulla. I colpi esplosi da un ragazzo a Mergellina lo ferirono mortalmente. "Napoli non può e non deve dimenticare le sue vittime innocenti. Pieno sostegno alla famiglia di Giovanbattista Cutolo che ha organizzato un sit-in martedì 19 marzo davanti al Tribunale dei Minori, dov'è in corso il processo contro il suo aguzzino. Mentre il 20 marzo sarà passato un anno dalla morte di Francesco Pio Maimone e mi unisco all'appello dei genitori nel chiedere una targa in memoria del giovane pizzaiolo, credo sia un gesto doveroso nei confronti di un ragazzo che non aveva fatto nulla di male", ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra. "Francesco Pio e Giovanbattista sono due vittime della brutale violenza che questa città, purtroppo, è ancora in grado di esprimere e contro la quale da anni mi batto duramente. Due morti che non avremmo mai voluto piangere, vicende che non dovrebbero mai accadere. Continuerò ad essere al fianco di queste famiglie che non devono essere lasciate sole nel lungo percorso che li attende per avere giustizia", ha concluso Borrelli. (Ren)