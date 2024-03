Napoli: estradato in Italia trafficante preso in Portogallo dopo 32 anni di latitanza

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Le immagini dell'arrivo all'aeroporto di Fiumicino del colombiano Omar Rivera Gomez, 69 anni, arrestato dopo 32 anni di latitanza in Portogallo ed estradato in Italia. L'arresto è stato possibile grazie all'attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile di Napoli, dal Gico del nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza e del Reparto operativo - Nucleo investigativo dei carabinieri di Napoli, in stretta collaborazione con più uffici internazionali della Dea, presso l’aeroporto della città Porto dalle autorità portoghesi. (Ren)