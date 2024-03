Camorra: Mattarella, Don Diana simbolo di liberazione e riscatto sociale, patrimonio per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crudeltà con cui hanno strappato alla vita un uomo giusto, non è riuscita a sottomettere la comunità. Gli assassini sono stati individuati e condannati. La testimonianza di Don Diana è divenuta un simbolo potente di liberazione, una spinta al riscatto sociale". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una nota del Quirinale a 30 anni dall'assassinio di Don Giuseppe Diana. "Don Giuseppe ai ragazzi insegnava che la via della libertà passa dal non piegare la testa al ricatto mafioso e che è possibile costruire un mondo migliore. Pagò con la vita il coraggio e la coerenza personale e la sua vita è diventata lezione, patrimonio per il Paese", conclude il capo dello Stato. (Rin)