Infrastrutture: Rfi, al via lavori ripristino galleria Starza dopo frana su linea Foggia-Benevento

- Partiti i lavori di consolidamento della parte danneggiata della galleria Starza, nel tratto Ariano Irpino – Montecalvo, resa inutilizzabile, lo scorso 12 marzo, da una importante frana causata dal maltempo che ha coinvolto la linea ferroviaria e che al momento impedisce la circolazione dei treni lungo la linea Foggia - Benevento. Lo riferisce una nota di Rete ferroviaria italiana (Rfi). Ulteriori squadre si aggiungeranno ai tecnici già al lavoro, per un totale di circa 50 persone, e si avvierà la demolizione di brevi tratti del piedritto e la progressiva ricostruzione attraverso l’impiego di calcestruzzo fibro-rinforzato. Operazioni che dovranno essere eseguite con cautela sia per garantire la sicurezza dell’avanzamento del cantiere sia per la conservazione delle parti strutturali dell’opera tuttora non interessate dal dissesto. Le operazioni prenderanno il via a seguito della conclusione delle indagini tecniche necessarie a comprendere l’intervento di messa in sicurezza. (segue) (Com)