Campania: M5s, interrogazione tu taglio fondi sanità da parte governo Meloni

- I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi, Michele Cammarano e Gennaro Saiello hanno presentato una interrogazione regionale sul taglio dei fondi del Pnrr destinati alla Sanità. L'interrogazione sarà discussa nella prossima seduta di question time: "Chiedremo alla giunta quali azioni intenda mettere in atto per opporsi al taglio dei fondi del PNRR, a tutela del SSR. Abbiamo chiesto inoltre a quanto ammonta la parte del definanziamento a carico della Regione Campania, quali sono i progetti che la Regione ha presentato e attivato e quali di essi sono interessati dal definanziamento delle risorse Pnrr", hanno detto. "Il taglio di 1,2 miliardi dei fondi del Pnrr destinati alla sanità e in particolare alla realizzazione di opere per la sicurezza sismica delle strutture ospedaliere del nostro Paese è inaccettabile - hanno osservato Cammarano, Ciampi e Saiello -. Alcuni interventi finanziati sono cantieri in corso o hanno gare assegnate e hanno prodotto obbligazioni giuridicamente vincolanti. La rimodulazione del finanziamento già accordato potrebbe provocare il fermo dei cantieri con ricadute tecnico-giuridiche-economiche a carico di Regioni e Ssr che hanno sottoscritto gli affidamenti". "La sanità in Campania è già fortemente compromessa e questa scelta di fatto peggiora la situazione. L'indifferenza del ministro Schillaci e il tentativo da parte del ministro Fitto di mascherare questo taglio come uno spostamento di risorse a cui attingere, è la dimostrazione che il governo Meloni ha in scarsissima considerazione il diritto alla salute. Come Movimento 5 Stelle - hanno concluso - continueremo ad opporci con tutte le nostre forze contro questo ulteriore colpo di mano sul fondo Pnrr destinato alla sanità".(Ren)