Campania: Muscarà (Misto) presenta interrogazione su reddito regionale

- La consigliera regionale della Campania Maria Muscarà ha presentato un'interrogazione alla Giunta "al fine di sapere, per l'istituzione della misura integrativa regionale di sostegno al reddito e politiche per l'inclusione sociale attiva (Mir), quanti sono i fondi regionali sufficienti per entrambe le leggi presentate (a favore delle imprese ed a favore dei cittadini)". "Dopo essere riuscita, nell'ultimo Consiglio regionale a far portare in Commissione la legge sulla Mir, avendo già presentato una proposta di legge, ho ricordato al Consiglio, per ciò che concerne i fondi del bilancio, la missione 12 sulle politiche sociali che, la Corte dei conti ha dichiarato che solo il 38,39 per cento è stato utilizzato - ha detto Muscarà -. Ciò significa che una cifra enorme è rimasta come residuo, ossia 278 milioni di euro da utilizzare per i cittadini. Insomma, dopo l'accusa di populismo di De Luca, ora facciamo i conti! Ho chiesto, infine, quali sono i dati di preconsuntivo 2023 per le missioni 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) con particolare riferimento alla situazione dei residui passivi". (Ren)