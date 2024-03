Infrastrutture: Rfi, al via lavori ripristino galleria Starza dopo frana su linea Foggia-Benevento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In galleria, in corrispondenza del pozzo di areazione si procederà alla rimozione dei detriti che occupano la sede ed al graduale tombamento dello stesso. Parallelamente proseguono le attività di trivellazioni profonde, fino a 100 metri, necessarie al monitoraggio geologico. L’obiettivo è individuare la natura e la caratterizzazione dei terreni, la profondità della superficie di scorrimento e la quantità d’acqua presente nei sottosuoli. Sarà installato anche un sistema di monitoraggio mediante l’utilizzo di sensori ad ambio spettro che monitorerà lo stato strutturale della galleria. Analogo sistema sarà installato per controllare l’evoluzione del dissesto idrogeologico in superficie, tuttora in atto. Questi sistemi saranno remotizzati presso la Sala operativa territoriale di Rfi. Si tratta di operazioni che richiedono la massima cautela poiché vibrazioni indotte potrebbero compromettere la stabilità delle parti danneggiate, nonché innescare nuovi fronti franosi. Rete ferroviaria italiana sta lavorando per accelerare gli interventi di manutenzione straordinaria sulla tratta interrotta per la frana tra Ariano Irpino e Montecalvo. (Com)