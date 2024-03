Campania: asse Usa-Napoli, incontro sulle occasioni per i giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opportunità per i giovani, di Napoli e della Campania, che possono nascere grazie alla relazione con gli Usa. È stato questo il tema della riflessione che la console generale degli Stati Uniti d'America a Napoli, Tracy Roberts-Pounds, ha proposto ai soci e agli ospiti del Rotary Club Napoli Nord, presieduto da Francesco Tavassi, nell'ambito della Riunione Conviviale organizzata ieri sera all'Hotel Excelsior di Napoli. L'incontro si colloca nell'ambito del programma "Sostegno ai giovani: il futuro delle opportunità", voluto da Francesco Tavassi. Tracy Roberts-Pounds ha iniziato la sua carriera al Dipartimento di Stato americano nel 2000. Dal 2018 al 2021, la Roberts-Pounds è stata a capo dell'Ufficio Regionale per la Pace e la Sicurezza presso il Bureau for African affairs. In precedenza, ha prestato servizio come Direttore delle Relazioni con i Media Internazionali presso il Bureau of Global Public Affairs, e ha supervisionato i sei media hub regionali del Dipartimento di Stato e i portavoce in lingua straniera. Esperta del Medio Oriente, dove ha ricoperto anche il ruolo di consigliere della Politica estera, ha lavorato, a Washington, per il Bureau of near eastern affairs, e ha avuto incarichi diplomatici in Kuwait ed in Siria. (segue) (Ren)