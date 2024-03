Caserta: Cangiano (FdI'), a Casal di Principe spettacolo meraviglioso per ricordo don Diana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ciò che stamattina ha colorato ed invaso le strade di Casal di Principe, è qualcosa che a parole non si può spiegare. Bisognava esserci per capire lo spettacolo che si è aperto davanti ai nostri occhi. Decine di sindaci con la fascia tricolore, rappresentati della Chiesa, delle forze dell'ordine, dei volontari di tantissime associazioni. Parlamentari, consiglieri regionali e provinciali. Centinaia di scout con le loro divise. Centinaia di alunni di ogni età con striscioni dietro cui si è snodato un corteo di vita e speranza che ha attraversato Casale in lungo ed in largo. Tutti uniti senza distinzioni di ruoli e di gerarchie per ricordare don Peppe Diana, l'uomo simbolo di coraggio e di riscatto di queste terre. Ed i balconi da cui scendevano bianchi lenzuoli colorati di scritte arcobaleno per dire all'Italia intera che Don Peppe non è morto. Che non l'hanno mai ucciso. Perché vive in ognuna delle persone che stamattina dalle 7.30 erano per strada ad onorarne la memoria. Questa giornata credo che il mio popolo, la mia Provincia, la nostra comunità non la dimenticheranno mai. Perché è anche il frutto di un lavoro che ha visto lo Stato combattere la camorra, e vincerla". Lo ha dichiarato Gimmi Cangiano, deputato campano di Fratelli d'Italia.(Ren)