Napoli: laboratorio musica e arte per piccoli pazienti dell'oncoematologia del Pausillipon (2)

- "Sono felice di partecipare a questo progetto come padre di una bimba di cinque anni - ha detto l'artista - e come figlio di una madre, Napoli, nei confronti della quale l'amore non è mai abbastanza". "Musica in corsia" sarà sostenuto grazie ai proventi derivanti anche dalla vendita e-commerce ed in store di una capsule collection di T-Shirts, realizzata grazie alla collaborazione con il brand napoletano Isia che, come ha spiegato il patron della maison Gianluca Isaia, raccontano l'amore di Pino per la musica e per la sua Napoli. "Pino Daniele ha sempre avuto un legame con il nostro ospedale e grazie a questa iniziativa la musica diventerà sempre più parte integrante dei percorsi di cura" ha commentato Rodolfo Conenna, direttore generale dell'Aorn Santobono-Pausilipon. "Grazie alla Pino Daniele Forever no profit Ets, a Gianluca Isaia e agli artisti che non faranno mancare il loro prezioso contributo. Attraverso il potere della musica aiutiamo i nostri piccoli pazienti a esprimere le emozioni e ad alleviare il peso psicologico della malattia" è il commento di Flavia Matrisciano della Fondazione Santobono-Pausilipon. "Quando ho sentito forte il desiderio di promuovere questa iniziativa per i bimbi dell'ospedale Santobono-Pausilipon non ho avuto dubbi. Il 19 marzo era il giorno in cui festeggiavo Pino, non posso più regalargli nulla ma oggi il regalo lo sta facendo lui a me e noi tutti", ha concluso Fabiola Sciabbarrasi, presidente della Pino Daniele Forever no profit Ets. (Ren)