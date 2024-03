Carceri: incontro tra Garante nazionale e regionali, "servono risposte condivise e concrete" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Garanti presenti sono stati poi tutti coinvolti nella discussione e ognuno ha illustrato le criticità rilevate nel proprio territorio evidenziando i problemi comuni ai vari ambiti locali e quelli che presentano carattere sistematico, proponendo spunti di possibili interventi migliorativi ed evidenziando la condivisione del fine collaborativo generale messo in primo piano dal Collegio del Garante nazionale. Le conseguenze immediate della nuova fase di stretta collaborazione tra Garanti saranno la prossima sottoscrizione di un Protocollo di intesa di coordinamento delle attività comuni mirante a raggiungere i primi risultati concreti e la imminente creazione di gruppi di lavoro tra Collegio del Garante e Conferenza dei Garanti territoriali, volta anche a richiedere la partecipazione dei Dipartimenti ministeriali interessati nelle materie di competenza. La Conferenza dei Garanti territoriali ha infine offerto la propria disponibilità ad effettuare attività di monitoraggio e studi per avviare azioni comuni di sistema al fine di promuovere un innalzamento dei livelli di tutela dei diritti delle persone private della libertà. (Com)