Digitale: Corte conti, in ritardo banda ultralarga in aree bianche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ritardi registrati finora sono stati governati con il ricorso all'istituto delle penali che, a fine 2023, risultano applicate per un importo complessivo di 54,6 milioni di euro. Una cifra per la quale - sottolinea la magistratura contabile - emerge, su alcuni lotti, la riduzione dei margini per ricorrere a ulteriori iniziative, anche in virtù dell'attuale assetto contrattuale. In caso di disallineamento tra effettivo progresso dei lavori e scadenza finale del Piano (settembre 2024), andranno definiti i necessari interventi correttivi anche sul fronte della scarsità di manodopera specializzata e adottato un nuovo cronoprogramma che garantisca la chiusura dei lavori in tempi celeri, con un controllo serrato sul rispetto delle nuove scadenze da parte di tutti i soggetti coinvolti. Queste, le raccomandazioni della Corte al Mimit. (Com)