Cultura: Ruotolo (Pd), Capodimonte non è un taxi per candidarsi

- Capodimonte "non è un piccolo museo, è una realtà prestigiosa che merita rispetto, come la città di Napoli" ed è "inaccettabile l'uso che la destra fa delle istituzioni culturali come taxi di andata e ritorno". Lo scrive in una nota Sandro Ruotolo, responsabile Informazione e Cultura del Partito democratico. "Il ministro Sangiuliano dovrebbe difendere le istituzioni culturali e non sdoganare la candidatura di Schmidt avendolo comunque nominato poche settimane fa al museo e Real bosco di Capodimonte - aggiunge -. La scelta della destra di puntare a Firenze sulla candidatura dell'ex direttore delle Gallerie degli Uffizi che ha preso la cittadinanza solo a novembre, dimostra chiaramente che ciò che interessa alla destra sono solo le poltrone, non i cittadini, non la cultura, non le città", conclude Ruotolo. (Com)