Turismo: chiusa Bmt a Napoli, in tre giorni riuniti i travel buyer di tutto il mondo (4)

- A rappresentare l'Italia anche 12 Regioni strategiche per la promozione del territorio italiano, come Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, Valle d'Aosta. Bmt non ha rappresentato soltanto un momento per presentare le novità turistiche del 2024, ma anche un'occasione unica di confronto tra esponenti istituzionali. Lo ha evidenziato, tra gli altri, anche Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica, che alla Borsa Mediterranea del Turismo ha promosso il grande progetto dedicato alla scoperta degli Etruschi che coinvolge diverse Regioni, con una collaborazione imminente anche con la Campania. " L'idea - ha evidenziato Tapinassi - è quella, anche in scia alla straordinaria eco mediatica internazionale che ha avuto la scoperta di San Casciano dei Bagni, di riaccendere l'attenzione su questa straordinaria civiltà. Per noi la proposta di mettere in piedi un grande progetto tra Regioni è un qualcosa di estremamente concreto e serio e la BMT è una formidabile occasione di incontro e confronto anche su temi come questo: si può ragionare pensando a un futuro che sia in grado di raccontare le eccellenze di ogni territorio, ma che diventano ancora più importanti se le mettiamo insieme". (Ren)