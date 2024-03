Decreto migranti: dal ministero Turismo via libera a quote di riserva per ristorazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito del decreto flussi per il triennio 2023-2025, il ministero del Turismo estende le quote di riserva alla ristorazione: nei prossimi click day del 18, 21 e 25 marzo, anche gli imprenditori operanti in questo comparto potranno fare richiesta di lavoratori extra europei. “Un atto che il dicastero, specie in seguito alle interlocuzioni avviate con le sigle più rappresentative, ritiene dovuto e strategico – ha commentato il ministro del Turismo – in primo luogo per far fronte all’importante fabbisogno di risorse umane di cui il settore necessiterà nel corso delle prossime festività, ponti e in vista della stagione estiva.” (Rin)